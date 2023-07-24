محليات

شرطة الخرج تطيح بمواطن لترويجه الحشيش والأمفيتامين

توقيفه واتخاذ الإجراءات وإحالته إلى جهة الاختصاص
شرطة الخرج تطيح بمواطن لترويجه الحشيش والأمفيتامين

قبضت شرطة محافظة الخرج على مواطن لترويجه مادتي الحشيش والأمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

الأمفيتامين
شرطة الخرج

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