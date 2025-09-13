المملكة ترأس الدورة غير العادية الثامنة لمؤتمر "الألكسو" في تونس

وفي كلمة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، ورئيس المؤتمر العام لـ"الألكسو"، التي ألقاها نيابة عنه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، ثمّن سموه جهود المنظمة والدول العربية الأعضاء في خدمة مجالات التربية والثقافة والعلوم، وتعزيز الهوية العربية وحماية تراثها. وأكد أن رئاسة المملكة للمؤتمر تُعبر عن تقديرها للعمل العربي المشترك وتطوير السياسات والبرامج لبناء الإنسان العربي القادر على المنافسة والإبداع.