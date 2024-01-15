اتفاقية تعاون بين "الحسام المحدودة" و"مجموعة إثراء لخدمات الحجاج" لرفع مستوى خدمات الضيافة في المشاعر المقدسة

وتعليقًا على التوقيع، قال الأستاذ عبدالعزيز خوقير: "إنَّ شركتنا تسعى دائمًا إلى تأكيد دورها الريادي في توفير أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، خاصة أنَّ شركة "الحسام" والتي تتبع لشركة سياد القابضة تُعدُّ واحدة من أبرز الشركات في قطاع خدمة الحجاج والمعتمرين"، مضيفًا: "نحن نعمل في مجال الحج والعمرة منذ أكثر من 65 عامًا، ولدينا من الخبرات والكفاءات اللازمة لتوفير أفضل الخدمات التي تُرضي العملاء بمختلف فئاتهم".