"إغاثي الملك سلمان" يواصل تقديم المساعدات لمتضرري الفيضانات في باكستان

واصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع مساعدات إغاثية متنوعة للمتضررين من الفيضانات في جمهورية باكستان الإسلامية.
وشهد يوم أمس توزيع 2.095 سلة غذائية و40 خيمة و400 ناموسية في مناطق: (نوشهرة، وسوات، وديرا إسماعيل خان بإقليم خيبربختون خوا، ومناطق ديامر وغزر وغانشي بمقاطعة جلجت بلتستان، ومنطقة نصير آباد بإقليم بلوشستان)، استفاد منها 14.665 فردًا.
تأتي هذه الجهود ضمن أعمال الجسر البري الإغاثي السعودي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لدعم الشعب الباكستاني الشقيق، عقب موجة السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عددًا من المدن والأقاليم.
من ناحية أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 15 طنًّا من السلال الغذائية في محلية سنكات بولاية البحر الأحمر بجمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 1.963 فردًا.
جاء ذلك ضمن مبادرة مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للمساهمة في سد الفجوة الغذائية للأسر المحتاجة في جمهورية السودان للعام 2022م.
كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 675 سلة غذائية على اللاجئين والأسر الأكثر احتياجًا في المجتمع المستضيف في منطقة عرسال بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، استفادت منها الأسر اللاجئة من مختلف الجنسيات.
يأتي ذلك ضمن مشروع المركز لدعم الأمن الغذائي للاجئين الفلسطينيين والسوريين والمجتمع المستضيف في الجمهورية اللبنانية.