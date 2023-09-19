كانت تعاني نزيفًا حادًا.. إنقاذ حياة سيدة حامل وجنينها في مستشفى الدرب بجازان

تمكّن فريق طبي بمستشفى الدرب من إنقاذ حياة سيدة حامل؛ بعد إيقاف نزيف حاد كانت تعاني منه، وتسبب في اختناق الجنين.
وذكرت "صحة جازان" أن المرأة وصلت إلى قسم الطوارئ في حالة نزيف حاد مع اختناق للجنين، وتم على الفور إجراء التشخيص، وأشعة تلفزيونية، ورنين مغناطيسي؛ تبين من خلالها وجود مشيمة محورية مع تداخل في جدار الرحم؛ مما أدى إلى اختناق الجنين والتسبب في نزيف شديد للمرأة الحامل.
وأشارت "صحة جازان" إلى أن الفريق الطبي قرر إجراء تدخّل جراحي لاستئصال أجزاء من الرحم مع المشيمة واستئصال جزء من المثانة وإصلاحه؛ بسبب تداخل المشيمة مع المثانة، حيث استغرقت الجراحة 3 ساعات، تكللت بالنجاح.