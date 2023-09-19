كانت تعاني نزيفًا حادًا.. إنقاذ حياة سيدة حامل وجنينها في مستشفى الدرب بجازان

وذكرت "صحة جازان" أن المرأة وصلت إلى قسم الطوارئ في حالة نزيف حاد مع اختناق للجنين، وتم على الفور إجراء التشخيص، وأشعة تلفزيونية، ورنين مغناطيسي؛ تبين من خلالها وجود مشيمة محورية مع تداخل في جدار الرحم؛ مما أدى إلى اختناق الجنين والتسبب في نزيف شديد للمرأة الحامل.