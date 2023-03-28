3 جوائز لـ"كفالة" في المنتجات الابتكارية والأكثر قيمة والاستجابة الحكومية في فترة الجائحة

ويأتي دور برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" بتوفير الضمانات اللازمة لجهات التمويل؛ بهدف مساعدة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في الحصول على التمويل اللازم لتنمية أنشطتها المرخصة، كما يسهم ضمن استراتيجية الشمول المالي على تشجيع جهات التمويل على التعامل مع شرائح جديدة من أصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي لم يسبق لها التعامل مع جهات التمويل عبر إنشاء مبادرات مع الوزارات والهيئات الحكومية، التي تعنى بتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الناشئة" السياحي والترفيه والثقافي والقطاع الوقفي وغير الربحي".