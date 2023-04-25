إقبال لافت في العيد.. "واجهات جازان البحرية" وفعالياتها تجذب الزوار بجازان

شهدت الواجهات البحرية بمنطقة جازان، إقبالًا لافتًا من الأسر والشباب من داخل المنطقة وزوارها؛ للاحتفال بعيد الفطر المبارك على المسطحات الخضراء والجلسات المنتشرة على طول الواجهات والاستمتاع بالألعاب الترفيهية والفعاليات المصاحبة لها.