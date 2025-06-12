النقوش والخطوط على جدران المسجد النبوي تجسّد إرثًا فنيًا وحضاريًا

تُجسد النقوش والخطوط التي تزيّن جدران المسجد النبوي الشريف مزيجًا فريدًا من الجمال الفني وبلاغة اللغة العربية، لتكون شاهدًا خالدًا على روعة الفن الإسلامي وثراء تراثه الحضاري.
وتُعد الخطوط المرسومة على جدران المسجد النبوي من أبهى صور فن الخط العربي، بخطوط تميزت بجمال تكوينها ودقة تنسيقها، وتحمل هذه النقوش في طيّاتها آيات من القرآن الكريم، وأحاديث نبوية شريفة، وأسماء الله الحسنى، مما يعكس روحانية المكان ويُعزز من هيبته في النفوس.
وتتوزع هذه النصوص بعناية هندسية، بحيث تنسجم مع المحيط المعماري وتُحدث توازنًا بصريًا رائعًا بين النص والزخرفة.
وثقت "واس" جانبًا فريدًا من هذه الجماليات على جدران المسجد النبوي الشريف، مبرزةً روعة الخط العربي، وجماليات الزخرفة، والتناسق اللوني، بوصفها سجلًا حضاريًا متراكمًا يعكس مراحل التطوير التي مرّ بها المسجد عبر العصور.