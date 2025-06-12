النقوش والخطوط على جدران المسجد النبوي تجسّد إرثًا فنيًا وحضاريًا

وثقت "واس" جانبًا فريدًا من هذه الجماليات على جدران المسجد النبوي الشريف، مبرزةً روعة الخط العربي، وجماليات الزخرفة، والتناسق اللوني، بوصفها سجلًا حضاريًا متراكمًا يعكس مراحل التطوير التي مرّ بها المسجد عبر العصور.