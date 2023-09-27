بالصور.. "البيئة" تدشّن مهرجان "العنب والرمان" بالطائف

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف؛ أن هذا المهرجان يأتي بإشراف مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف، ويهدف لإبراز ما تحظى به محافظة الطائف من تنوّع في المنتجات الزراعية الموسمية بميزها النسبية المختلفة، ودعم المزارعين وتشجيعهم على تسويق منتجاتهم الزراعية؛ حيث يتضمّن المهرجانُ عرضَ محاصيل العنب والرمّان، بالإضافة إلى منتجات الأسر المنتجة، إلى جانب الفعاليات المتنوّعة التي تقام على مسرح المهرجان لمدة أربعة أيام، في حديقة الحكير بالسداد.