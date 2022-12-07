مستشفى جنوب القنفذة يشهد أول عملية للقسطرة القلبية

أجرى فريق طبي متخصص بوحدة القسطرة القلبية بمستشفى جنوب القنفذة العام أول عملية قسطرة قلبية تكللت بالنجاح، ويتلقى المريض الرعاية الطبية الملائمة لوضعه الصحي بمستشفى جنوب القنفذة العام.
جاء ذلك ضمن عمليات التحسين المستمر للخدمات الطبية بالمحافظة، وتقديم الخدمات الصحية للمستفيدين في أماكن وجودهم.
يُشار إلى أنه تمّ تدشين الوحدة أخيراً التي تجاوزت تكلفتها 8 ملايين ريال لأعمال التنفيذ والتجهيز بالأجهزة الطبية وغير الطبية وتعد الإمكانات والتجهيزات المتوافرة بالوحدة من أحدث الأجهزة الطبية والمتطورة في مجال القسطرة القلبية.