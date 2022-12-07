مستشفى جنوب القنفذة يشهد أول عملية للقسطرة القلبية

يُشار إلى أنه تمّ تدشين الوحدة أخيراً التي تجاوزت تكلفتها 8 ملايين ريال لأعمال التنفيذ والتجهيز بالأجهزة الطبية وغير الطبية وتعد الإمكانات والتجهيزات المتوافرة بالوحدة من أحدث الأجهزة الطبية والمتطورة في مجال القسطرة القلبية.