سيول "وادي نهب" تعزل "آل النوتي والمنجحة" غرب عسير عن العالم الخارجي

وقال الأهالي إن آلاف السكان من قرية آل النوتي والمنجحة يرتادون هذا الطريق والمزلقان الذي بات مكسرًا، ويشكل خطورة بالغة على الأرواح، فضلاً عن تعذُّر السير به وقت جريانه بالسيول المنقولة، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن هناك مدارس طالبات تقع شرق الوادي، ومدرسة بنين من الجهة الغربية، يصعب وصول الطلاب لها أو عودتهم لمنازلهم، وتعذُّر الوصول للمصحات والجهات الخدمية والإدارات الحكومية عند جريان السيول.