سيول "وادي نهب" تعزل "آل النوتي والمنجحة" غرب عسير عن العالم الخارجي

عزلت سيول "وادي نهب" غرب عسير يوم السبت الماضي مئات السكان من "آل النوتي والمنجحة" عن العالم الخارجي، وحالت دون دخولهم قراهم أو الخروج منها.
وقال الأهالي إن آلاف السكان من قرية آل النوتي والمنجحة يرتادون هذا الطريق والمزلقان الذي بات مكسرًا، ويشكل خطورة بالغة على الأرواح، فضلاً عن تعذُّر السير به وقت جريانه بالسيول المنقولة، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن هناك مدارس طالبات تقع شرق الوادي، ومدرسة بنين من الجهة الغربية، يصعب وصول الطلاب لها أو عودتهم لمنازلهم، وتعذُّر الوصول للمصحات والجهات الخدمية والإدارات الحكومية عند جريان السيول.
وأضافوا بأن الطريق الذي يشق الوادي عبارة عن "مزلقان"، يخدم سكان آل النوتي ومفرغ السيل وحمى الزعله وإخلال وسيال والمجمعة والرصاصة، التي يبلغ عدد سكانها قرابة خمسة آلاف نسمة.
وطالبوا بتدخل الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، لوضع حل لتلك المعاناة التي يعيشونها منذ عشرات السنين، ولم تجد المطالبات المتكررة آذانًا مصغية لها.