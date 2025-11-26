موسم خريفي استثنائي في حائل: إشغال كامل للمساكن ونشاط سياحي يعزز الاستثمار، والعوائل تجمعهم الطبيعة

وعلى مستوى العلاقات العائلية والاجتماعية، سجلت المنطقة حضورًا لأفراد الأسر الحائلية الذين يعملون أو يسكنون مناطق أخرى، أو حتى من دول الخليج التي تربط بعض سكانها علاقات قرابة ونسب مع الكثير من العوائل الحائلية، حيث اجتمعوا في المنتزهات البرية في جلسات عائلية تم تجهيز معاميلها وخيام إيوائها من محلات تأجير الخيام، أو باستئجار سيارات الرحلات البرية التي عُرفت بها حائل، حيث تحتوي تلك السيارات على معاميل القهوة وأدوات الطبخ وحتى الخيام للمستأجر.