المملكة الخامسة عالميًا والأولى عربيًا في نمو قطاع الذكاء الاصطناعي وفق المؤشر العالمي

وتؤكد هذه الإنجازات نجاح جهود "سدايا" محليًا وعالميًا بصفتها المرجع الوطني لكل ما يتعلق بالبيانات والذكاء الاصطناعي تنظيمًا وتطويرًا ودعمًا، وصولًا إلى تعزيز مكانة المملكة ضمن الدول الرائدة في الاقتصاد الرقمي.