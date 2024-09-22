"الحربي": اليوم الوطني يعيد إلى الأذهان هذا الحدث التاريخي المحفور في ذاكرة ووجدان المواطن السعودي

وتابع "الحربي": إنني إذ أغتنم هذه الذكرى الغالية لأهنئ بلادنا قيادة وشعبًا بهذا الوطن فإنني أسأل الله تعالى أن يحفظ لنا هذا الوطن المعطاء الذي أنعم علينا بالانتماء إليه، وهيأ له زيادة في النعمة قيادة رشيدة. ‎كما يسرني ويشرفني في هذه المناسبة أن أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى سمو سيدي ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله -، وإلى أفراد الأسرة المالكة الكريمة كافة، والشعب السعودي النبيل، بهذا اليوم المبارك.