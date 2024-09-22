"الحربي": اليوم الوطني يعيد إلى الأذهان هذا الحدث التاريخي المحفور في ذاكرة ووجدان المواطن السعودي

أكد الرئيس التنفيذي لتجمُّع المدينة المنورة الصحي، عبدالرحمن بن دبي الحربي، أننا نستذكر في هذا اليوم المبارك، اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية؛ ليعيد إلى الأذهان هذا الحدث التاريخي المهم المحفور في ذاكرة وفكر ووجدان المواطن السعودي؛ إذ تعيش بلادنا مناسبة خالدة ووقفة عظيمة، تعي فيها الأجيال كل القيم والمفاهيم والتضحيات والجهود المضيئة التي صاحبت بناء هذه الدولة.
وأضاف "الحربي": إننا نعبِّر اليوم عما تكنه صدورنا من محبة وتقدير لهذه الأرض المباركة، ولمن كان لهم الفضل -بعد الله تعالى- فيما تنعم به بلادنا من أمن وأمان ورفاهية واستقرار؛ إذ شهدت السعودية في الأعوام القليلة الماضية قفزات حضارية لا مثيل لها في جميع المجالات؛ فما حققته في المجال الصحي والاقتصادي والأمني أمر يصعب وصفه، ويجل حصره، حتى أصبحت مضرب الأمثال في الاستقرار والرخاء والتنمية.
وقال "الحربي": كما نستذكر في هذا الحديث الاهتمام الكبير الذي أولته الدولة للمواطن السعودي والمقيم، وصحتهم، والسعي نحو وقايتهم وعلاجهم.. فكانت مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات في جميع أرجائها.
وأضاف: إن ما تطرقنا له من مآثر خالدة ما هو إلا لمحات وقبسات مضيئة من مسيرة هذا الكيان الشامخ.
وتابع "الحربي": إنني إذ أغتنم هذه الذكرى الغالية لأهنئ بلادنا قيادة وشعبًا بهذا الوطن فإنني أسأل الله تعالى أن يحفظ لنا هذا الوطن المعطاء الذي أنعم علينا بالانتماء إليه، وهيأ له زيادة في النعمة قيادة رشيدة. كما يسرني ويشرفني في هذه المناسبة أن أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى سمو سيدي ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله -، وإلى أفراد الأسرة المالكة الكريمة كافة، والشعب السعودي النبيل، بهذا اليوم المبارك.