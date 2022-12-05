طائرات حربية وزواج وطلاق.. أغرب التصرفات في مونديال 2022

قبل انطلاق نسخة كأس العالم 2022 المُقامة حاليًا في قطر، أيقن المتابعون أنها ستكون استثنائية تمامًا، ليس فقط بسبب تغيير موعد البطولة وإقامتها في أيام الشتاء؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة أثناء فصل الصيف في البلد المضيف، ولكن لقائمة الممنوعات التي فرضتها الدوحة على الفرق المشاركة؛ احترامًا للثقافة العربية والإسلامية.
ومع بداية البطولة، ظهر العديد من المشاهد التي أكدت أن التوقعات لم ترقَ لمستوى الواقع، إذ شهد مونديال قطر 2022، العديد من التصرفات الغريبة التي أثارت الدهشة والجدل، من المشجعين واللاعبين.
المنتخب الألماني
أبرز التصرفات الغريبة في المونديال كانت من نصيب المنتخب الألماني الذي رد على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بعدم ارتداء إشارة دعم "مجتمع الميم" (المثليين)، خلال مباريات كأس العالم، من خلال صورة تم التقاطها قبل مواجهة منتخب "الماكينات" مع نظيره الياباني، وفيها ظهر اللاعبون وهم يضعون أيديهم على أفواههم، في إشارة إلى منعهم من دعم المثليين.
وأثار التصرف الغريب من لاعبي "المانشفت" غضبًا عالميًا من قبل الجمهور الذي طالبهم بالتركيز في لعب كرة القدم، واحترام الأسس التي وضعتها الدولة المضيفة.
طائرات حربية
وفي تصرف غير متوقع أيضًا، رافقت طائرات الـ F16 القتالية الحربية التابعة للجيش البولندي بعثة المنتخب إلى قطر؛ من أجل خوض منافسات كأس العالم؛ وذلك بسبب الخوف على بعثة الفريق بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا، ولحماية اللاعبين من أي عدوان قد يحدث.
التحايل على منع الخمور
وفي محاولة للتحايل على القرار القطري بحظر المشروبات الكحولية داخل الاستادات والسماح بها في أماكن مهرجانات فيفا الترفيهية فقط، نشر عدد من جمهور المونديال مجموعة من الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر فيها استخدام حيل مبتكرة من أجل التحايل على القرار وتهريب الخمور إلى الملاعب.
ونشر بعض المشجعين صورًا تظهر استخدام غطاء مزيف لتغيير شكل عبوات المشروبات الكحولية لتبدو وكأنها مياه غازية مسموح بها، كما قام أحد مناصري المنتخب المكسيكي بإخفاء الخمور داخل منظار من أجل إدخاله إلى الاستاد، إلا أن قوات الأمن القطرية انتبهت إلى تلك الحيلة، وقامت بتفكيك المنظار حتى وجدت الخمور.
خنق المدرب
أما أغرب احتفال بهدف فكان من نصيب لاعب منتخب إيران أزمون، الذي احتفل بإحراز الهدف الثاني في مرمى ويلز، بخنق مديره الفني البرتغالي كارلوس كيروش.
فبعد تسجيل الهدف القاتل في شباك ويلز، وذهب اللاعب إلى كيروش، ووضع يديه على رقبته بطريقة غريبة، قبل أن يدرك اللاعب أنه يقوم بخنق المدير الفني، وهو ما جعله يرفع يديه بسرعة قبل أن يتسبب في كارثة!
استفزاز رونالدو
وفي طريقة أخرى غريبة للاحتفال، لجأ الغاني عثمان بوكاري للاحتفال بهدفه في شباك البرتغال، على طريقة كريستيانو رونالدو، والذي كان حاضرًا للمباراة ويجلس على دكة البدلاء.
والتقطت الكاميرات رونالدو وهو يلوح بيده غاضبًا، وفسرها المتابعون بأنها ربما بسبب تقليد احتفاله واستفزازه، وهناك من رأى أنها تعود لاستقبال منتخب بلاده الهدف الثاني.
الفوز أو الطلاق
وفي مقطع فيديو غريب تمامًا انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر مشجع عماني يقسم بالله أن يطلق زوجته "أم حيدر" إذا خسرت السعودية، حيث قال: "والله الذي لا إله إلا هو، إذا ما فازت اليوم السعودية، لأطلق أم حيدر بالثلاث"، وهو ما جعل الجميع يتساءلون عن مصير أم حيدر، وبخاصة أن المنتخب السعودي تلقى بالفعل هزيمة من المكسيك بهدفين مقابل بهدف، وخرج الأخضر من البطولة.
عرض زواج مؤجل منذ سنوات
أما "سيباستيان" وهو مشجع أرجنتيني، فقد اشتهر في المونديال بعدما تقدم لخطبة صديقته البولندية في ملعب 974 في العاصمة القطرية، قبل دقائق من مباراة كأس العالم بين بولندا والأرجنتين.
وعبر وسائل الإعلام، قال المشجع إن اليوم كان فرصة مثالية بالنسبة له؛ لأنه كان يؤجل الخطبة منذ أشهر طويلة، ولأن الأرجنتين وبولندا لم يتواجها في نهائيات كأس العالم منذ 1978، فقد كانت مباراتهما الأخيرة فرصة استثنائية جدًا.
بِعْتُ مجوهراتك يا أمي
ولفت مشجع أنظار الكل بعدما ظهر بلافتة ضخمة يعتذر فيها لوالدته بعدما قام ببيع مجوهراتها، من أجل حضور مباريات كأس العالم 2022، حيث كتب على اللافتة: "أمي الغالية، أنا آسف، حينما أعود سأشرح لكِ لماذا بعتُ مجوهراتك، إنه كأس العالم".
وبعد سؤاله من جانب مراسل قناة "الكاس" القطرية عن سبب حمل هذه اللافتة، قال: "أشكر دولة قطر على الاستضافة والبطولة، والوالدة إن شاء الله مسامحة، وسأعوضها بعد عودتي لها".
فريق "كيم"
أما المنتخب الكوري الجنوبي فقد تسبب في مفارقة "مربكة" خلال المونديال، بعد اكتشاف أن جميع لاعبي الدفاع وحارس المرمى يشتركون في اسم واحد وهو "كيم"، وهي الواقعة الأولى من نوعها في تاريخ كأس العالم.
حارس كوريا الجنوبية هو كيم سيونج جيو الذي يلعب لنادي الشباب السعودي، وفي خط الدفاع يتواجد كيم مون هوان، وكيم مين جاي، وكيم يونج جون.