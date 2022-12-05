طائرات حربية وزواج وطلاق.. أغرب التصرفات في مونديال 2022

الفوز أو الطلاق

وفي مقطع فيديو غريب تمامًا انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر مشجع عماني يقسم بالله أن يطلق زوجته "أم حيدر" إذا خسرت السعودية، حيث قال: "والله الذي لا إله إلا هو، إذا ما فازت اليوم السعودية، لأطلق أم حيدر بالثلاث"، وهو ما جعل الجميع يتساءلون عن مصير أم حيدر، وبخاصة أن المنتخب السعودي تلقى بالفعل هزيمة من المكسيك بهدفين مقابل بهدف، وخرج الأخضر من البطولة.