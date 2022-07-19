رفع علم السعودية على قمته.. "الملحم" يروي تفاصيل رحلة تسلق أعلى جبل حر بالعالم

نقص في الأكسجين وصعوبة في التنفس، صعوبات وأعراض جانبية تواجه من يقرر تسلق أعلى قمة جبل حر في العالم، رحلة استثنائية لصعود هذا المرتفع يروي تفاصيلها المواطن فارس الملحم لـ "سبق"، وهو أحد أعضاء فريق من المغامرين يتكون من عبدالله آل الشيخ، وريان اليوسف، وعبدالرحمن الخثلان، وسنى بن قاسم، وهيا دمنهوري، وسارة الزيد.