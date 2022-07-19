رفع علم السعودية على قمته.. "الملحم" يروي تفاصيل رحلة تسلق أعلى جبل حر بالعالم

نقص في الأكسجين وصعوبة في التنفس، صعوبات وأعراض جانبية تواجه من يقرر تسلق أعلى قمة جبل حر في العالم، رحلة استثنائية لصعود هذا المرتفع يروي تفاصيلها المواطن فارس الملحم لـ "سبق"، وهو أحد أعضاء فريق من المغامرين يتكون من عبدالله آل الشيخ، وريان اليوسف، وعبدالرحمن الخثلان، وسنى بن قاسم، وهيا دمنهوري، وسارة الزيد.
وفي التفاصيل، قال "الملحم" إنهم قرروا القيام بمغامرة شيقة والإقدام على تجربة تسلق أعلى جبل حر في العالم وأعلى جبل في إفريقيا ورابع جبل ضمن قمم الجبال السبعة، وهي قمة "يوهورو بيك" على جبل "كالمنجارو" في تنزانيا.
وأوضح الملحم أن الرحلة استغرقت 9 أيام تقريباً للوصول إلى القمة ورفع علم المملكة، مشيراً إلى أن الجبل من أجمل الجبال لأن طبيعته تختلف من ارتفاع إلى آخر وهو جبل بركاني ولكنه خامل.
ومن بين الصعوبات التي واجهها الفريق يكشف الملحم، أنها تمثلت في نقص الأكسجين حيث إنه كلما زاد الارتفاع عن سطح الأرض قلت نسبة الأكسجين .
وأضاف الملحم أن هناك صعوبات أخرى مثل ألم في الرأس وصعوبة في التنفس، مما يجعل الشخص يشعر باختلاط في المشاعر ما بين حزن و بكاء و جهد و ضحك و تعب.
وذكر الملحم أنه من بين الصعوبات أيضاً الأجواء الباردة حيث درجة الحرارة في البداية ٢٤ وفي القمة - ١٥، وكذلك المشي الطويل لأكثر من ٦٠ كيلومتراً خلال الـ ٩ أيام .