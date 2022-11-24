"نامي" الراعي الذهبي لمؤتمر ومعرض سيملس السعودية

واشتمل مؤتمر "سيملس السعودية" على عدد من الجلسات الحوارية بمشاركة 200 متحدث من خبراء كبرى الشركات المحلية والعالمية، ويهدف المعرض المصاحب للمؤتمر إلى تسليط الضوء على أحدث الابتكارات في مجال المدفوعات والتقنية المالية "فنتك"، وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية؛ إذ يتخلّل ذلك استعراض لمستقبل المدفوعات بالمملكة وأبرز حلولها، فيما تستعرض "المدفوعات السعودية" المملوكة بالكامل للبنك المركزي السعودي أبرز تقنيات المدفوعات الإلكترونية الحالية والمستقبلية، بما يضمن تعزيز فرص تبني هذه التقنيات، وتطوير قطاع المدفوعات المالية، وتمكين التجارة الإلكترونية، وتجارة التجزئة، والإسهام في دعم نمو الاقتصاد الرقمي الذي تعيشه المملكة.