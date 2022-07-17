الجامعة الإلكترونية تفتح باب القبول لدراسة البكالوريوس للفصلين الدراسيين العام الجامعي 1444هـ

وأضاف أن التخصصات المتاحة للقبول في الفصل الدراسي الأول والثاني للعام الجامعي 1444هـ للطلاب والطالبات هي: إدارة الأعمال - التجارة الإلكترونية - المحاسبة - المالية - تقنية المعلومات - علوم الحاسب - علوم البيانات - الصحة العامة - المعلوماتية الصحية - اللغة الإنجليزية والترجمة - القانون - الإعلام الرقمي، وتختلف التخصصات المتاحة حسب الفرع، مشيرًا إلى أن الجامعة تقبل المتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بغض النظر عن سنة التخرج والعمر، كما أن الجامعة هذا العام تشترط على المتقدم إحضار نتيجة اختبار القدرات واختبار اللغة الإنجليزية لبعض التخصصات، ليكون القبول بحسب المفاضلة تنافسيًا بين المتقدمين على أساس النسبة الموزونة.