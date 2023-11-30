تعكس الثقة العالمية في قدراتنا الاستثنائية.. رئيس مطارات جدة يهنئ القيادة بمناسبة الفوز بتنظيم إكسبو 2030

ولفت "أبو عباة" إلى جاهزية مطار الملك عبدالعزيز الدولي لاستقبال ضيوف المملكة الكرام؛ حيث يُعتبر المطارَ المحوري الذي سيوفر خيارات متعددة للضيوف ويسهم في تقديم تجربة مميزة ومريحة لهم؛ معربًا عن فخره واعتزازه بهذا المنجز التاريخي والحضاري للمملكة، والخطوات التطويرية الجبارة التي تقوم بها القيادة الرشيدة في تحقيق التقدم والتطور في جميع المجالات، وتسابق الزمن بخطى حثيثة لتحقيق مستهدفات المملكة المستقبلية.