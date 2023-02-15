السعودية تستقطب الموهوبين والمبدعين من شتى بقاع العالم.. "عطر الكلام" أنموذجًا

وتسعى السعودية من خلال مسابقة "عطر الكلام" إلى تقديم تجربة إسلامية ثرية للعالم، من خلال تسليط الضوء على تنوُّع ثقافات العالم الإسلامي، التي تنعكس على أسلوب وطريقة تلاوة القرآن الكريم، ورفع الأذان. كما تهدف إلى تشجيع الناشئة وشباب العالم الإسلامي على الإقبال على تلاوة القرآن الكريم وترتيله، ورفع الأذان بمختلف أساليبه.