"الغطاء النباتي" ينظم فعالية موسم شتاء الشرقية في منطقة غابات المانجروف بسيهات

وانطلقت الفعاليات اليوم وتستمر حتى الرابع من مارس، واحتوت على العديد من الأنشطة التي تناسب كل الفئات العمرية، كما وفَّرت جوًّا من الاستمتاع للحضور؛ منها فعاليات الشواطئ، وضمّت حملات تنظيف غابات المانجروف، والتشجير وتعريف الأطفال بالمانجروف، وجولات تعريفية عبر التجديف في غابة المانجروف، وكذلك عروض القوارب الشراعية، إضافة إلى منطقة خاصة تحت مسمى قرية المانجروف، تتضمّن منطقة تعريفية وسينما مفتوحة وكافيهات وتجمعًا للحرفيين والمصورين.