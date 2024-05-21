جاكرتا.. السعودية تسلط الضوء على الابتكارات والتقنيات التي قدمتها في إدارة الموارد المائية

من جهتها، شاركت الشركة السعودية لشراكات المياه في المعرض من خلال جناح استعرض مشاريع الشركة المتنوعة ما بين تحلية المياه المالحة، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والنقل والخزن الإستراتيجي، بالإضافة إلى دراسة امكانية تنفيذ السدود بالشراكة مع القطاع الخاص، كما تم استعراض إنجازاتها في تخفيض تكلفة تحلية المياه المالحة لأرقام هي الأقل عالميًا، بالإضافة إلى العديد من الجوائز المحلية والعالمية التي حصدتها الشركة.