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رئيس أمن الدولة: ميزانية هذا العام تؤكد حرص القيادة الرشيدة على مستقبل المواطن والحفاظ على أمنه

رئيس أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني

رئيس أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني

سبق
سبق

رفع معالي رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، التهاني والتبريكات باسمه ونيابة عن منسوبي رئاسة أمن الدولة، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444- 1445هـ (2023م)، الذي جاء ليبرهن مُضِيّ الوطن بخطى ثابتة وفق توجيهات ورؤى سديدة نحو نهضة شاملة ومتجددة في كل المجالات، ويؤكد حرص القيادة الرشيدة على مستقبل المواطن والحفاظ على أمنه وتحقيق طموحاته، وسبل العيش الكريم له.

وسأل "الهويريني" الله عز وجل أن يبارك في جهود القيادة الرشيدة الرامية إلى استدامة نهضة الوطن ورخائه، ورفاهية الشعب، وأن يُديم على الوطن الغالي نعمة الأمن والأمان.

الملك سلمان بن عبدالعزيز
الميزانية العامة
رئيس أمن الدولة
عبدالعزيز الهويريني
الأمير محمد بن سلمان
ميزانية 2023

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