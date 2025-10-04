"المنافذ الجمركية" تسجّل 1509 حالة ضبط خلال أسبوع

وأوضحت الهيئة أن المضبوطات شملت 105 أصناف من المواد المخدرة، مثل الحشيش والكوكايين والهيروين والشبو وحبوب الكبتاجون وغيرها، إلى جانب 793 من المواد المحظورة. كما تم إحباط 2689 من التبغ ومشتقاته، و30 صنفًا لمبالغ مالية، و6 أصناف لأسلحة ومستلزماتها.