"المنافذ الجمركية" تسجّل 1509 حالة ضبط خلال أسبوع

سجّلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1509 حالات ضبط للممنوعات، ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع.
وأوضحت الهيئة أن المضبوطات شملت 105 أصناف من المواد المخدرة، مثل الحشيش والكوكايين والهيروين والشبو وحبوب الكبتاجون وغيرها، إلى جانب 793 من المواد المحظورة. كما تم إحباط 2689 من التبغ ومشتقاته، و30 صنفًا لمبالغ مالية، و6 أصناف لأسلحة ومستلزماتها.
وأكدت زاتكا استمرارها في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب عبر قنوات البلاغات الأمنية: الرقم 1910، أو البريد الإلكتروني 1910@zatca.gov.sa، أو الرقم الدولي 009661910، موضحة أنها تتلقى البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات نظام الجمارك الموحد بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمبلّغ في حال ثبوت صحة المعلومات.