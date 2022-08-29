لجنة الأحياء العشوائية بجدة دفعت إيجار ما يزيد على 17 ألف أسرة

وأفادت اللجنة بأن القيادة الرشيدة -أيدها الله- وجّهت بتقديم حزمة من الخدمات المجانية للمواطنين من سكان الأحياء العشوائية المشمولة بالإزالة، في مقدمتها توفير السكن المؤقت ودفع الإيجار الذي استفاد منه 17911 أسرة ، فيما جرى توظيف 269 مواطناً ومواطنة من المُسجلين في الضمان الاجتماعي من سكان الأحياء المشمولة بالتنظيم، وذلك عبر برامج التمكين الموجّهة لهذه الفئة.