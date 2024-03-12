رئاسة أمن الدولة تُشدِّد على التقيُّد بقنوات التبرع "الداخلية والخارجية"

وأضاف بأن ذلك يأتي حرصًا على سلامة العمل الخيري، وتنامي مصادر دخله، وخشية من استغلال بعض الجهات أو الأفراد شهر رمضان المبارك في ترويج الدعوات ونشر الرسائل بقصد الحصول على التبرعات والأموال من المواطنين والمقيمين.