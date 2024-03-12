رئاسة أمن الدولة تُشدِّد على التقيُّد بقنوات التبرع "الداخلية والخارجية"

أكدت رئاسة أمن الدولة أن التبرع داخل السعودية من خلال القنوات والجهات المصرح لها، وخارجيًّا يكون عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فقط.
وتفصيلاً، صرح المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة بأن الرئاسة تُذكِّر الجميع بأن يكون التبرع داخل السعودية من خلال القنوات والجهات المصرح لها، وأما من يرغب بالتبرع للخارج فإن الجهة الوحيدة المصرح لها بإيصال التبرعات خارج السعودية هي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وأضاف بأن ذلك يأتي حرصًا على سلامة العمل الخيري، وتنامي مصادر دخله، وخشية من استغلال بعض الجهات أو الأفراد شهر رمضان المبارك في ترويج الدعوات ونشر الرسائل بقصد الحصول على التبرعات والأموال من المواطنين والمقيمين.
كما شدَّد على أن مخالفة تلك التعليمات تُعرِّض المتبرع للمساءلة وفق الأنظمة المعمول بها في السعودية.