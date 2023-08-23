"شؤون الحرمين": 7 إرشادات يجب الالتزام بها عند هطول الأمطار في الحرم

ودعت الهيئة عند نزول الأمطار إلى ضرورة اغتنام الفرصة بالدعاء والصلاة والاستغفار، وتجنب النزول والصعود مع المزلقانات والمنحدرات في أثناء هطول الأمطار.

وأضافت في تغريدة نشرتها على حسابها في "إكس"، أنه يجب الالتزام خلال هطول الأمطار بالسير على المشايات البلاستيكية المانعة للانزلاق، وحماية الأطفال من تجمعات المياه أو التعرُّض المباشر لزخات المطر، والتعاون مع فرق النظافة والتطهير والتجفيف، والإبلاغ عن أي طارئ عبر الرقم الموحد 1966.