في إنجاز جديد.. جامعة الإمام محمد بن سعود تسجّل براءة اختراع "فيلم الأشعة السينية"

ويُعنى الاختراع بتصنيع أغشية حيوية نانوية عضوية قابلة للتحلل، بدلاً من الأغشية الاصطناعية التي تُستخدم في الوقت الحاضر في المختبرات والجراحة والطب الحيوي والهندسة الحيوية وطب الأسنان، وقد استخدم الاختراع الأغشية الحيوية النانوية العضوية القابلة للتحلل بدلاً من الأفلام الاصطناعية، حيث يمكن للأغشية الحيوية النانوية العضوية المبتكرة إذابتها كمادة حيوية قابلة للتحلل، كما أنها مصنفة كصديقة للبيئة.