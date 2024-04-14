"لا تشعلها أمامهم".. "الصحة العالمية": 100 مليون نسمة ماتوا بسبب التدخين في القرن العشرين

وأضاف "ابن دليلة" أن الشريعة أكدت المحافظة على الجسد والروح التي خلقها الله عز وجل لعبادته، كما حثت على الابتعاد عن كل ما يضر بها، ولذلك قال الله عز وجل {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} وقال النبي صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) ومع تقدم القرون اكتشفت البشرية بعض الأشجار والنباتات التي تؤثر سلبًا على الجسد والحياة عند استخدامها الاستخدام السيئ، فمنها ما يكون مخدرًا ومسكرًا ومنها ما يُذهب بالعقل، ومن تلك النباتات نبتة التبغ، ومن الآفات الرائجة على مستوى العالم آفة التدخين بتلك النبتة التي أصبحت في متناول اليد ومتوارثة عبر الأجيال، فيبدأ الفرد التدخين في مرحلة مبكرة من العمر عند البلوغ ظنًا منه أنها الكمال وتعطيه القوة فيكبر على تلك السيجارة وتعتادها نفسه ويصحبها في كل وقت وحين وتكون أنيسه ومبتغاه وهو لا يدري ما هو ضررها وخفاياها السوداء المميتة.