"الحلم واقع".. فعاليات استثنائية بينبع الصناعية احتفالاً باليوم الوطني السعودي الـ 94

وأتت هذه الاحتفالات ضمن حزمة من البرامج والفعاليات المتنوّعة التي أطلقتها الهيئة الملكية بينبع، على مدى ثلاثة أيام بمنطقة المسرح المفتوح بالواجهة البحرية؛ احتفالاً بهذه المناسبة، حيث تضمنت الاحتفالات التي جرت بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عبدالهادي بن عبدالرحمن الجهني؛ وعدد من مديري العموم ومديري الإدارات بالهيئة الملكية بينبع، عروضاً حيّة شملت العرضة السعودية ومجموعة من الفنون الشعبية لمناطق المملكة المختلفة، إضافة إلى عددٍ من العروض الجوّالة والأزياء الوطنية، في أجواءٍ تُضفي عليها موسيقى الأغاني الوطنية مزيداً من الحماسة والاعتزاز بهذا الوطن الطموح.