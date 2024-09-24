"الحلم واقع".. فعاليات استثنائية بينبع الصناعية احتفالاً باليوم الوطني السعودي الـ 94

شهدت مدينة ينبع الصناعية، مساء أمس الإثنين، فعاليات استثنائية احتفالاً باليوم الوطني السعودي 94، تحت عنوان "الحلم واقع"، حيث انطلقت أولى تلك الفعاليات بمسيرة درّاجي ينبع بمشاركة 130 درّاجاً حاملين أعلام الوطن، مروراً بعديدٍ من المواقع وصولاً إلى المنطقة التاريخية بينبع البحر.
جاءت المسيرة بمشاركة الجهات الأمنية بالمحافظة وإدارة الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية بينبع، فيما توشحت شوارع وميادين مدينة ينبع الصناعية باللون الأخضر احتفالاً باليوم الوطني.
وأتت هذه الاحتفالات ضمن حزمة من البرامج والفعاليات المتنوّعة التي أطلقتها الهيئة الملكية بينبع، على مدى ثلاثة أيام بمنطقة المسرح المفتوح بالواجهة البحرية؛ احتفالاً بهذه المناسبة، حيث تضمنت الاحتفالات التي جرت بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عبدالهادي بن عبدالرحمن الجهني؛ وعدد من مديري العموم ومديري الإدارات بالهيئة الملكية بينبع، عروضاً حيّة شملت العرضة السعودية ومجموعة من الفنون الشعبية لمناطق المملكة المختلفة، إضافة إلى عددٍ من العروض الجوّالة والأزياء الوطنية، في أجواءٍ تُضفي عليها موسيقى الأغاني الوطنية مزيداً من الحماسة والاعتزاز بهذا الوطن الطموح.
وعبر الأهالي والزوّار عن فرحتهم باليوم الوطني الذي يرسخ معاني الولاء والانتماء.