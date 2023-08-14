أنباء عن توصل "الهلال" لاتفاق مع "نيمار".. حضرت الأرقام الضخمة وغاب الإعلان الرسمي

ويأتي ذلك عقب أخبار متداولة منذ مساء أمس حول انتقال اللاعب البرازيلي للهلال، في حين لم يشر نادي الهلال حتى الآن عبر حساباته الرسمية للتعاقد مع اللاعب بشكل رسمي.