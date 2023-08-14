أنباء عن توصل "الهلال" لاتفاق مع "نيمار".. حضرت الأرقام الضخمة وغاب الإعلان الرسمي

توصل نادي الهلال لاتفاق بشكل رسمي مع النجم البرازيلي نيمار في صفقة انتقال قياسية قادماً من باريس سان جيرمان وفق ما نقله حساب "الإخبارية رياضة".
ويأتي ذلك عقب أخبار متداولة منذ مساء أمس حول انتقال اللاعب البرازيلي للهلال، في حين لم يشر نادي الهلال حتى الآن عبر حساباته الرسمية للتعاقد مع اللاعب بشكل رسمي.
وفي وقت سابق اليوم، كشفت تقارير أن نادي الهلال أنهى اليوم الاثنين اتفاقه مع النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان بشكل كامل، لينضم إلى صفوف الفريق السعودي لمدة موسمين في فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل مرتب سنوي يبلغ 100 مليون يورو.
وأشارت التقارير إلى أن الهلال ونيمار توصلا إلى اتفاق تام بما يتعلق بالحقوق التجارية والترويجية للاعب البرازيلي.
والبرازيلي نيمار (31 عاماً) كان ظهوره الأول قبل أكثر من 10 أعوام إذ قاد سانتوس إلى الفوز بكوبا ليبرتادوريس، قبل أن يتخذ الخطوة الأكبر في مسيرته بالانتقال إلى برشلونة الإسباني صيف 2013.
وشكل نيمار مع ليونيل ميسي ولويس سواريز مثلثاً هجومياً يراه البعض الأفضل بالتاريخ، إذ قاد الثلاثي برشلونة للفوز بدوري أبطال أوروبا عام 2015، بالإضافة إلى الدوري الإسباني مرتين، وبطولة كأس ملك إسبانيا 3 مرات بخلاف كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبية.
وانتقل نيمار صيف 2017 إلى باريس سان جيرمان مقابل كسر قيمة عقده مع برشلونة البالغة 222 مليون يورو جعلته اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم، ومع النادي الفرنسي فاز بالبطولة المحلية 5 مرات بالإضافة إلى كأس فرنسا 3 مرات.