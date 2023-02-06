بمشاركة 900 عارض بـ"واجهة الرياض".. شاهد أحدث الابتكارات تجذب زوَّار "ليب 23"

ويستعرض جناح جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) العديد من مبادرات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، منها استخدام طائرات "الدرونز" لنقل وتوصيل الطلبات بأوزان تصل إلى 25 كلجم في مدة زمنية من دقيقتين إلى 6 دقائق حسب المسافات، كما أن هناك مخططًا لإطلاق مشاريع لطائرات "الدرونز"، تحمل أوزانًا وشحنات تصل إلى 250 كلجم، وربما تستخدم لنقل الإنسان.