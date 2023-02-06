بمشاركة 900 عارض بـ"واجهة الرياض".. شاهد أحدث الابتكارات تجذب زوَّار "ليب 23"

رصدت "سبق" توافُد أعداد كبيرة من الزوار للمؤتمر التقني الدولي "ليب 23" في يومه الأول، المقام في مركز واجهة الرياض خلال 6 – 9 فبراير2023؛ إذ فاق عدد الزوار وحضور جلسات المؤتمر التوقعات.
وجذبت التقنيات الحديثة والأجهزة المتطورة وأحدث الابتكارات في منطقة العارضين، بمشاركة أكثر من 900 عارض، اهتمام وإعجاب الحضور.
وتفصيلاً يستعرض جناح شركة موبايلي أحدث التقنيات، منها جهاز "حساس وكاميرا" لقراءة المؤشرات الحيوية التي تفيد الجهات الحكومية وعمال شركات المقاولات والبناء والمستشفيات والرياضيين وغيرهم.
ويستعرض جناح جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) العديد من مبادرات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، منها استخدام طائرات "الدرونز" لنقل وتوصيل الطلبات بأوزان تصل إلى 25 كلجم في مدة زمنية من دقيقتين إلى 6 دقائق حسب المسافات، كما أن هناك مخططًا لإطلاق مشاريع لطائرات "الدرونز"، تحمل أوزانًا وشحنات تصل إلى 250 كلجم، وربما تستخدم لنقل الإنسان.
وأصبح من المعتاد أن تشاهد زوار المعرض في انتظار الروبوت الآلي ليقدم لهم قهوتهم المفضلة؛ إذ تقوم ذراع آلية مبرمجة وفق خطوات محددة بجذب أكواب القهوة، وضخ المشروب، ومَلئه؛ ليصبح جاهزًا للشرب.
ورغم توافُد أعداد كبيرة من الزوار يحرص منظمو المؤتمر على تنظيم آلية الدخول والخروج؛ لتكون تجربة المؤتمر متكاملة للزوار.
واستمتع الزوار بمشاهدة عرض طائرات الدرونز في أول يوم من أيام مؤتمر #ليب23، الذي يَعِدُ زوَّاره بمزيد من العروض والمفاجآت في الأيام القادمة.
وقد دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض منسوبيها والطلاب والطالبات لزيارة معرض #السعودية_الرقمية في مؤتمر #ليب23؛ للاطلاع على أحدث خدمات التعليم الرقمية خلال الفترة من 6-9 فبراير 2023 في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.
يُذكر أن المؤتمر التقني الدولي يفتح أبوابه يوميًّا من الساعة الـ10:00 صباحًا إلى الـ7 مساءً في مركز واجهة الرياض.