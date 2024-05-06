تدشين طريق المحول الشرقي بمنطقة الرياض بطول 102 كم

يعد المحول الشرقي الذي دشنه أمير الرياض والبالغ طوله 102 كم، أحد أهم المشاريع في المنطقة، وهو عبارة عن طريق مزدوج يربط الخرج بطريق الدمام السريع، حيث يمثل هذا المشروع نقلة مهمة في قطاع الخدمات اللوجستية من خلال نقل حركة الشاحنات ودعم الحركة اللوجستية بمنطقة الرياض.