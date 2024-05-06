تدشين طريق المحول الشرقي بمنطقة الرياض بطول 102 كم

يعد المحول الشرقي الذي دشنه أمير الرياض والبالغ طوله 102 كم، أحد أهم المشاريع في المنطقة، وهو عبارة عن طريق مزدوج يربط الخرج بطريق الدمام السريع، حيث يمثل هذا المشروع نقلة مهمة في قطاع الخدمات اللوجستية من خلال نقل حركة الشاحنات ودعم الحركة اللوجستية بمنطقة الرياض.
ويهدف المشروع إلى الحد من الكثافة المرورية باتجاه مدينة الرياض، ويحول حركة الشاحنات ويحد من دخولها لمنطقة الرياض، كما يعزز هذا المشروع من ترابط الطرق بالمنطقة، ويمكن الحركة الاقتصادية واللوجستية، ويرفع من مستوى السلامة.
وتعمل الهيئة العامة للطرق على تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق والتي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.