تنظمها "منشآت".. انطلاق المرحلة "4" من جولة التجارة الإلكترونية بالمدينة المنورة

وحظيت الجولة في مرحلتها الرابعة بتوافد العديد من رواد الأعمال والزوار للاستفادة مما تُقدمه الجهات المشاركة من خدمات وتسهيلات للأعمال، وكذلك حضور عدد من الورش، والتحاور مع مجموعة من المستشارين في المجالات القانونية، والمبيعات والتسويق والمالية والعمليات والتشغيل، والتجارة الإلكترونية، والتقنية، والتمويل والاستثمار.