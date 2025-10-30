الرياض تحتضن ختام قمة GFEX 2025.. توصيات نوعية ومشاركة عالمية واسعة

اختُتمت في الرياض أعمال القمة العالمية للتميز في علوم الطب الشرعي “GFEX 2025” بإصدار ست توصيات استراتيجية، عقب ثلاثة أيام من المناقشات العلمية المكثفة بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين، وذلك برعاية وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وتنظيم مركز الخدمات الطبية الشرعية بوزارة الصحة، بالتزامن مع ملتقى الصحة العالمي.
وأكدت القمة في ختام نسختها الأولى أهمية تعزيز التعاون ودعم الشراكة المستدامة بين مراكز الطب الشرعي ومؤسسات الرعاية الصحية والجهات الأمنية، إضافة إلى تحسين التدريب والتعليم عبر برامج التطوير المهني المستمر لضمان أعلى معايير الكفاءة والممارسة. كما شددت على توحيد ممارسات العمل بتبنّي معايير وبروتوكولات وطنية وإقليمية موحدة للجودة.
وشملت التوصيات كذلك دعم وتمويل الأبحاث والابتكار في التقنيات الناشئة مثل الأدلة الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتطوير أنظمة التحقيق في الوفيات والتشريح لتعزيز الممارسات القانونية والطبية، مع التأكيد على الالتزام بالأخلاق وحقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية في جميع جوانب الممارسة الطبية الشرعية.
وفي ختام أعمال القمة، وجّه المدير العام التنفيذي لمركز الخدمات الطبية الشرعية بوزارة الصحة ورئيس قمة GFEX 2025 الدكتور أحمد اليحيى شكره وتقديره لوزير الصحة ومساعده للخدمات الصحية والرئيس التنفيذي لمركز الخدمات الصحية المساندة على دعمهم واهتمامهم بمخرجات القمة، مشيرًا إلى أن النجاح الذي تحقق جاء ثمرة عام من العمل والجهد الجماعي لفريق مخلص حوّل الحلم إلى واقع.
كما شهدت القمة إعلان نتائج مسابقات KSAAPT 2025 التي عكست روح التنافس والابتكار في مجالي الصيدلة والسموم، حيث حقق نادي التمريض المركز الأول في مسابقة “التوعية بمكافحة المنشطات”، فيما جاءت كلية البترجي الطبية بجدة في المركز الثاني، وجامعة الأردن في الثالث.
وفي مسابقة الملصقات البحثية لفئة طلاب البكالوريوس والمتخصصين، فاز باحثو جامعة الفيصل بالمركز الأول عن بحث بعنوان “مقارنة الأسئلة التعليمية المنتجة بالذكاء الاصطناعي بتلك التي يعدّها الخبراء في فسيولوجيا القلب والأوعية”، تلاهم جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في المركز الثاني، وجامعة الكويت في الثالث. أما في فئة أعضاء هيئة التدريس والاستشاريين وطلاب الدراسات العليا، فحقق طارق ممدوح من جامعة القاهرة المركز الأول، تلاه رزان العواجي وعبدالعزيز الشمري من جامعة القصيم في الثاني، والدكتورة إيناس السيد من جامعة الجزيرة بالسودان في الثالث.
يُذكر أن القمة شهدت مشاركة أكثر من 20 دولة، وطرحت خلالها أكثر من 100 ورقة علمية عبر 16 جلسة و104 ملصقات علمية و12 ورشة عمل، إضافة إلى مشاركة 16 جهة حكومية في المعرض المصاحب، ما جعلها واحدة من أبرز الفعاليات العالمية في مجال الطب الشرعي والعلوم الجنائية التطبيقية.