الرياض تحتضن ختام قمة GFEX 2025.. توصيات نوعية ومشاركة عالمية واسعة

وفي مسابقة الملصقات البحثية لفئة طلاب البكالوريوس والمتخصصين، فاز باحثو جامعة الفيصل بالمركز الأول عن بحث بعنوان “مقارنة الأسئلة التعليمية المنتجة بالذكاء الاصطناعي بتلك التي يعدّها الخبراء في فسيولوجيا القلب والأوعية”، تلاهم جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في المركز الثاني، وجامعة الكويت في الثالث. أما في فئة أعضاء هيئة التدريس والاستشاريين وطلاب الدراسات العليا، فحقق طارق ممدوح من جامعة القاهرة المركز الأول، تلاه رزان العواجي وعبدالعزيز الشمري من جامعة القصيم في الثاني، والدكتورة إيناس السيد من جامعة الجزيرة بالسودان في الثالث.