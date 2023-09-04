كأحد أهم الطرق الحيوية.. الإعلان عن بدء صيانة طريق ديراب في الرياض

وتتضمن الأعمال إعادة كشط وسفلتة 10,5 كم، ودهانات الطرق بحوالي 2600 متر مكعب، مع تركيب أكثر من 1150 وحدة من العلامات الأرضية، وصيانة مسار الشاحنات من خلال إعادة كشط وسفلتة 16,5 كم، إضافة لأعمال الدهانات الأرضية بطول 3300 متر مكعب، مع تركيب العلامات الأرضية بإجمالي 950 وحدة.