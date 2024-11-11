"التدريب التقني" توفر أكثر من 12 ألف فرصة وظيفية لخريجي برامجها خلال أكتوبر الماضي

وفّرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، 12497 فرصة وظيفية لخريجي الكليات والمعاهد التابعة لها في شهر أكتوبر الماضي.
وأكّد المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي؛ أن إيجاد فرص وظيفية تتلاءم وتخصّصات الخريجين والخريجات بالشراكة مع قطاع الأعمال هو أحد الأهداف التي تعمل المؤسسة على تحقيقها من خلال الإدارة العامة للتنسيق الوظيفي والمكاتب التابعة لها بمختلف المناطق، مضيفاً أنه خلال الشهر ذاته تمّ عقد (156) لقاءً مع مديري الموارد البشرية في قطاع الأعمال للتعرُّف على احتياجاتهم من التخصّصات والمهارات، كما نفّذت (75) برنامج تهيئة الخريجين لسوق العمل، إلى جانب إقامة (60) ملتقى ومعرضاً للتوظيف بمختلف المناطق، وتوقيع (20) مذكرة تفاهم بهدف توظيف الخريجين.
وأوضح "العتيبي"؛ أن المؤسسة تعمل بشكلٍ دائمٍ على قياس رضا الأطراف المعنية بتوظيف الخريجين والخريجات، بهدف تحسين الإجراءات وتحقيق تطلعات جميع الأطراف ذات العلاقة، وذلك عبر دراسة وتحليل الاستبانات المصمّمة لهذا الغرض، حيث تمّ تحليل (265) استبانة لقياس رضا أصحاب العمل، و(3961) استبانة لقياس رضا الخريجين.