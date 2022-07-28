"السديس" يعلن تكليف 11 مساعداً في رئاسة الحرمين بينهم 3 سيدات

وجاءت قرارات الشيخ السديس كما يلي، تكليف كل من الدكتور سعد بن محمد المحيميد مساعداً للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام ووكيلاً لشؤون المسجد الحرام، والدكتور محمد بن أحمد الخضيري مساعداً للرئيس العام لشؤون المسجد النبوي، والدكتور عبد الوهاب بن عبدالله الرسيني مساعداً للرئيس العام للحوكمة والشؤون التطويرية بالمسجد الحرام، والدكتور أحمد بن علي الحذيفي مساعداً للرئيس العام لشؤون الأئمة والمؤذنين والشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد النبوي، وعبد الحميد بن سعيد المالكي مساعداً للرئيس العام لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة والشؤون الإثرائية، ومحمد بن مصلح الجابري مساعداً للرئيس العام للشؤون الخدمية والفنية والميدانية بالمسجد الحرام، والدكتور نبيل بن محمد اللحيدان مساعداً للرئيس العام للحوكمة والشؤون التطويرية بالمسجد النبوي.