"الشمري" لـ"سبق": "البرنامج الوطني للمعادن" يستهدف تعزيز وتنظيم التنمية الشاملة بالقطاع

أوضح متخصص في الصناعة أن قطاع صناعة التعدين واستخراج المعادن قطاع حيوي يحمل إمكانيات هائلة للتطوير والاستثمار، مبيناً أن موافقة مجلس الوزراء على إطلاق برنامج وطني للمعادن يهدف إلى تعزيز وتنظيم هذا القطاع الحيوي.
وتفصيلاً، أوضح سفير الصناعة السعودية المهندس جاسم الشمري لـ"سبق" أن إنشاء البرنامج الوطني للمعادن تحت مظلة وزارة الصناعة والثروة المعدنية يأتي في إطار رؤية طموحة لتطوير صناعة التعدين في المملكة، والاستفادة القصوى من مواردها الطبيعية.
وقال "الشمري": إن البرنامج يهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتحسين كفاءة استخراج وتصنيع المعادن، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، حيث من المتوقع أن يشمل خططاً استراتيجية محكمة لتطوير البنية التحتية اللازمة.
وزاد أنه سيعزز من القدرات البشرية والتكنولوجية في هذا القطاع، كما سيتضمن تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في صناعة التعدين، ويرفع من التعاون مع الشركات العالمية ذات الخبرة في هذا المجال.
وأضاف "الشمري" أن السعودية تهدف من خلال هذا البرنامج إلى تحقيق تنوع تنموي في مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الابتكار والتطوير التكنولوجي في قطاع التعدين.
واختتم بأن إطلاق البرنامج الوطني للمعادن في المملكة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز القطاع وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، ويعكس التزام الحكومة بتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد.