"الشمري" لـ"سبق": "البرنامج الوطني للمعادن" يستهدف تعزيز وتنظيم التنمية الشاملة بالقطاع

وزاد أنه سيعزز من القدرات البشرية والتكنولوجية في هذا القطاع، كما سيتضمن تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في صناعة التعدين، ويرفع من التعاون مع الشركات العالمية ذات الخبرة في هذا المجال.