طريف والقريات تسجّلان أدنى درجة حرارة بـ 8 مئوية

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت جدة ومكة المكرّمة أعلى درجة حرارة بـ31 مئوية، فيما سجلت طريف والقريات أدنى درجة حرارة بـ 8 درجات مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: جدة ومكة المكرمة 31 درجة مئوية، جازان والقنفذة 30 درجة وينبع 29 درجة، المدينة المنوّرة 28 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف والقريات في أدنى القائمة بـ 8 درجات مئوية تليهما أبها وتبوك 9 درجات، وحائل وعرعر 10 درجات، وكل من الباحة والطائف والعلا 11 مئوية.
وسجّلت أبها والباحة والدمام وطريف والطائف أعلى نسبة رطوبة 95% و90%.