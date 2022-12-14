طريف والقريات تسجّلان أدنى درجة حرارة بـ 8 مئوية

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت جدة ومكة المكرّمة أعلى درجة حرارة بـ31 مئوية، فيما سجلت طريف والقريات أدنى درجة حرارة بـ 8 درجات مئوية.