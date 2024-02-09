"ضبط 6 شاحنات بصل مخبأة بالرياض".. فيديو متداول تكشف "سبق" حقيقته والتفاصيل
كشفت "سبق" حقيقة الفيديو المتداول حول ضبط ست شاحنات محملة بما يقارب 100 طن من البصل مخبأة جنوب العاصمة الرياض بالقرب من سوق الجملة بالعزيزية، بهدف افتعال نقص وأزمة في السوق؛ حيث تبين بعد رصد أن الفيديو قديم بثته قناة الإخبارية قبل نحو ثلاثة أعوام إبان جائحة كورونا وليس له علاقة بالأزمة الحالية التي تشهدها الأسواق.
وجاء في الفيديو المتداول والذي اتضح أنه قديم، أن الفرق الرقابية بوزارة التجارة والجهات المعنية تمكنت من رصد ستة شاحنات محملة بما يقارب 100 طن من البصل تعود لثلاث مؤسسات تورط أصحابها في إخفائها بهدف إحداث نقص ومن ثم رفع الأسعار إبان أزمة كورونا، حيث تم استدعاؤهم وتحويلهم للجهات المعنية وتوزيع الكميات على الأسواق بالأسعار العادية.
وكانت أسعار البصل في الأسواق العالمية بما في ذلك السعودية ودول الخليج قد واصلت الارتفاع بشكلٍ كبيرٍ منذ أن بدأت منتصف عام 2022، حيث تجاوزت الزيادة 65% على المستوى العالمي.
وأوضح اتحاد الغرف السعودية أن أزمة سلاسل الإمداد لمحصول البصل وارتفاع أسعاره في العديد من الدول مشكلة عالمية وليست حصراً على السوق السعودي.
وأكد في بيان صدر أول أمس (الأربعاء) أن السوق السعودي غير معرض لنقص المحصول من البصل، حيث بلغ إجمالي استهلاك المملكة منه (702) ألف طن في عام 2023، ساهم الإنتاج المحلي منها بنحو (365) ألف طن تشكل 52%، فيما تم تغطية العجز عن طريق الاستيراد من الخارج.
وبين أن ارتفاع أسعار البصل عالمياً أدى إلى تعرقل سلاسل الإمداد وانخفاض مستويات الإنتاج من الدول المصدرة بسبب الظروف العالمية، مما أسهم في خفض واردات المملكة من البصل من بعض الدول.
وأكد الاتحاد سعيه بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة وفرة محصول البصل بالمملكة وتشجيع وتحفيز زراعته ومتابعة التعاقدات مع الموردين، إلى جانب توفير خيارات أخرى من الدول للاستيراد منها وتأمين حاجة السوق المحلي، مبيناً أن من الجهود التي قامت بها لجنة وفرة السلع الغذائية في الأول من أكتوبر الماضي بالتعاون مع اللجنة الوطنية الزراعية بالاتحاد؛ لدراسة أثر قرار إحدى الدول المصدره بحظر الصادرات من البصل لمدة ثلاثة أشهر.
وأشار إلى أنه تم التوصية في حينه بقيام اللجنة بمتابعة المعروض والمخزون المحلي والتعاقدات لدى القطاع الخاص، بالتعاون مع الجهات المختصة، وتحفيز وتشجيع المزارعين المحليين على زراعة البصل من خلال تقديم قروض تشغيلية من صندوق التنمية الزراعية، كما تم حث مستوردي البصل والمزارعين المحليين في شهر أكتوبر الماضي، على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتوفير المنتج بصورة دائمة، والعمل على تنويع مصادر استيراد البصل من خلال الاستيراد من عدة دول حول العالم.
وتوقع الاتحاد في بيانه، تحقيق الاستقرار في أسعار البصل ووفرته بالسوق السعودي خلال شهر فبراير الحالي مع بداية حصاد الإنتاج المحلي بما يضمن تغطية حاجة السوق.