بهذه الآلية.. الضمان الاجتماعي يتيح تسجيل السجين كتابع دون الحاجة لتأكيد التبعية من الأسرة

أوضح حسابُ الضمان الاجتماعي والتمكين التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن أسرة السجين تقوم عند التسجيل في الضمان الاجتماعي بإضافة السجين كتابع، ولا حاجة لتأكيد التبعية من قبل الأسرة.