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بهذه الآلية.. الضمان الاجتماعي يتيح تسجيل السجين كتابع دون الحاجة لتأكيد التبعية من الأسرة

تحقق شهري إلكتروني لحالته وربط مباشر مع الجهات المختصة لضمان استمرار الدعم بشفافية
بهذه الآلية.. الضمان الاجتماعي يتيح تسجيل السجين كتابع دون الحاجة لتأكيد التبعية من الأسرة
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أوضح حسابُ الضمان الاجتماعي والتمكين التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن أسرة السجين تقوم عند التسجيل في الضمان الاجتماعي بإضافة السجين كتابع، ولا حاجة لتأكيد التبعية من قبل الأسرة.

وعن كيفية التحقُّق من بيانات السجين، أجاب الحساب بأنه يتم التحقق من وضع السجين إلكترونيًّا بصورة شهرية عبر الربط مع الجهات المختصة، وذلك بغض النظر عن حالة تأكيد التبعية من قبل التابع.

وحول آلية التعامل في حال رفض الأهلية، أجاب: في حال تم رفض الأهلية بسبب عدم توفر البيانات لدى الجهات المعنية؛ فلمقدم الطلب تقديم اعتراض مدعمًا بالمستندات التي تثبت حالة السجين "مصادر المستندات/ المعلومات: منصة أبشر أو الإدارة العامة للسجون".

وأكد حساب الضمان الاجتماعي والتمكين، أن الضمان الاجتماعي يتحقق من حالة السجين أو السجينة بانتظام؛ لضمان الشفافية واستمرارية دعم المستفيدين.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الضمان الاجتماعي

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