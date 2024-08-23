"الخريف": قيمة الثروة المعدنية بالمملكة ارتفعت 90% لتبلغ 9 تريليونات ريال

وأكد أن قيمة الثروة المعدنية في المملكة ارتفعت بنسبة 90% لتصل إلى نحو 9 تريليونات ريال، حيث تركز إستراتيجية التعدين على ارتفاع العائد الاقتصادي الإيجابي مع ضرورة المحافظة على البيئة، لافتاً إلى أن منطقة نجران تعد منطقة واعدة تحتضن موارد معدنية كثيرة في مجالات الذهب والفضة والجرانيت، حيث تعمل الوزارة على تطوير الاستثمار في هذه المجالات وخلق الوظائف فيها، إضافةً إلى تعاون الوزارة مع الجامعة حالياً لطرح برامج تدريبية في القطاع الخاص لسد الفجوة بين الجانب الأكاديمي والعلمي.