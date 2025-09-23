عمر الغامدي: احتفاء "تعليم حائل" باليوم الوطني الـ95 يجسد التلاحم والمشاركة المجتمعية

أكد مدير عام التعليم بمنطقة حائل، عمر بن هجّاد الغامدي، أن التعليم في ظل دعم القيادة الرشيدة يواصل أداء رسالته التربوية والتعليمية بكفاءة وحرص، لإيمان المسؤولين عنه بأن أبناءنا وبناتنا هم الثروة الأغلى للوطن.
وأضاف أن التعليم بشكلٍ رئيسي في قلب التنمية، عبر إعداد جيل معتز بدينه ووطنه، متمكن من أدوات العلم والمعرفة، قادر على الإسهام في نهضة البلاد.
وأردف: "إن اليوم الوطني يمثل محطة فخر واعتزاز يستذكر فيها المواطن ما تحقق لوطننا من إنجازات متسارعة في شتى المجالات، ونؤكد في الوقت نفسه على أهمية التلاحم الوطني، والاعتزاز بالهوية والانتماء، والإسهام الفاعل في بناء المستقبل المشرق الذي ينشده الجميع".
من جهته، وجّه "الغامدي" بإقامة فعاليات لاحتفاء الطلبة وأولياء أمورهم ومنسوبي التعليم باليوم الوطني السعودي الـ95، يومي الاثنين والثلاثاء 22 و23 سبتمبر 2025، بحديقة "بهجة" في صبابة، من الساعة 8:30 مساءً.
وضمت الفعاليات: "العرضة السعودية والسامري، ومسيرات كشفية بأهازيج وطنية، وممر (عزنا بطموحنا)، وفعالية البالونات، والقهوة السعودية وكرم الضيافة، وتوزيع الهدايا بشعار المناسبة، وألعاب أطفال، وأعمال فنية، ومنافسات رياضية".
وبدأت الفعاليات بمشاركة الطلاب والطالبات في مسيرات كشفية تعكس مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية الغالية، وذلك بمشاركة أكثر من 500 طالب وطالبة.
واستُقبل الزوار بعدد من الأنشطة الترفيهية والفنية والثقافية والكشفية، والتي تعبّر عن مشاعر الفرح والابتهاج بيوم الوطن، كما شارك مدير عام التعليم وعددٌ من الطلبة في العرضة السعودية والمسيرات الكشفية والأعمال الفنية والوطنية والثقافية والرياضية.
وخصص تعليم حائل ركنًا للمشاريع المستقبلية للمملكة، وذلك بتجسيدها من خلال مجسم لمشروع "ذا لاين"، تُعرض فيه أبرز المشاريع المستقبلية للمملكة العربية السعودية.
واستقبل الطلاب والطالبات الزوار بالقهوة السعودية، وذلك لتجسيد قيمة الكرم وأصالة الضيافة السعودية.
وشهد ركن الرسم والأعمال الفنية إبداعات الطلاب والطالبات التي جسّدت مشاعرهم الوطنية ومحبتهم لوطنهم.
وعلى مستوى المنافسات الرياضية، انطلقت بطولة كرة القدم، والتي ضمت فرقًا لـ"التجمع الصحي، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، وهيئة تطوير حائل، وفرع وزارة التجارة بالمنطقة، وأمانة حائل، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، وفريقين من التعليم".
فيما ضمّت بطولة الطائرة فرقًا لـ"فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، وهيئة تطوير حائل، وفريقين لتعليم حائل".