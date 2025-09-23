عمر الغامدي: احتفاء "تعليم حائل" باليوم الوطني الـ95 يجسد التلاحم والمشاركة المجتمعية

وأردف: "إن اليوم الوطني يمثل محطة فخر واعتزاز يستذكر فيها المواطن ما تحقق لوطننا من إنجازات متسارعة في شتى المجالات، ونؤكد في الوقت نفسه على أهمية التلاحم الوطني، والاعتزاز بالهوية والانتماء، والإسهام الفاعل في بناء المستقبل المشرق الذي ينشده الجميع".