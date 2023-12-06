بعد منافسة 40 دولة.. المملكة الأولى عالميًا في الميداليات بمسابقة الذكاء الاصطناعي للشباب

تُوّجت المملكة بالمرتبة الأولى نظير نيلها أكبر عدد من الميداليات بالمسابقة العالمية للذكاء الاصطناعي للشباب (WAICY) التي شارك فيها 18 ألف طالب وطالبة من 40 دولة في العالم، متفوقة على الولايات المتحدة الأمريكية، والهند، واليونان، وكندا، وسنغافورة.