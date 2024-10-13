لا تعطهم.. سقوط عدد من المتسوّلين في قبضة رجال الأمن بالشرقية

واصلت الجهات الأمنية جهودها في مختلف مناطق المملكة؛ لرصد وضبط المتسوّلين في الشوارع وأمام المحال التجارية والمساجد وبمواقف السيارات.
وأسفرت الجهود الأمنية في المنطقة الشرقية عن رصد وضبط مواطن يمارس التسوّل بشكل مباشرة أمام المحال التجارية.
وتحت عنوان "معاً نكافح التسوّل"، أوضح حساب الأمن العام على "إكس"، أنه تمّ رصد وضبط آخر يقوم بالتسوّل بشكلٍ مباشرٍ في الأماكن العامة.
وضبطت قوات الأمن شخصاً من الجنسية اليمنية يمارس التسوّل بشكلٍ مباشرٍ أمام أحد المساجد.
ونوّه الأمن العام بضرورة الإبلاغ عن حالات التسوّل على الرقم 911 بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في جميع المحافظات ومناطق المملكة؛ مذكّراً بأن مكافحة التسوّل مسؤوليتنا جميعاً.