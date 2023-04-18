مع اقتراب العيد.. "الشريف" للحوامل والمرضعات: يجب تجنُّب هذه المواد التجميلية

‏وأشارت إلى أنه على الرغم من أن البيانات التي أثبتت سلامة حقن البوتوكس غير كافية فقد يكون الإجراء إلى حد ما آمن؛ لأن نسبة امتصاص الجسم للمادة ونقلها إلى المشيمة قد تكون بسيطة، أو لا تُذكر.