فندق زمزم بولمان مكة على موعد مع الفخامة والروحانية بحلته الجديدة

أعلن فندق زمزم بولمان مكة والمملوك لشركة "منشآت للمشاريع العقارية" عن بدء مراحل التجديد الكلي والتطوير للغرف والأجنحة والمرافق في الفندق، ضمن خطة تطويرية تهدف إلى تطوير وتحديث الفندق بما يتناسب مع طموحاته وخططه المستقبلية، ومع تاريخه كأول فندق في مشروع أبراج الساعة، مع الحفاظ على هويته التي تميز بها عبر السنين، حيث تم تعيين كل من مجموعة لنا السعودية كمقاول للمشروع والاستشاري الفندقي العالمي شركة JLL .
ويتميز فندق زمزم بولمان مكة بتصميمه الفريد الذي يعكس الطابع الكلاسيكي الأنيق الذي يضفي أجواءً روحانيةً تتناسب مع مكانته وموقعه المطل مباشرة على الحرم المكي الشريف والكعبة المشرفة، وستضيف أعمال التجديدات مزيداً من الفخامة والتميز للديكورات والأثاث والأسرة الجديدة في جميع غرف الفندق وأجنحته البالغة 1315 غرفة وجناحاً، إضافة إلى ردهات الفندق والمطاعم والكافيهات ومركز رجال الأعمال.
وقال سامر خير المدير العام الإقليمي لفندقي زمزم بولمان مكة والمدينة: إن ضيوف الرحمن على موعد مع الطابع الكلاسيكي الأنيق من خلال تجديد غرف وأجنحة ومرافق الفندق، لنقدم لهم تجربة إقامة مثالية، وسط أجواء من الروحانية والأصالة.
وأضاف: إن فندق زمزم بولمان مكة يعد واحداً من أهم الفنادق في المملكة العربية السعودية، وفي مكة المكرمة على وجه التحديد، وهو باكورة فنادق مشروع أبراج الساعة.
كما قال إن أعمال التجديدات ستتم على عدة مراحل بالتزامن مع تشغيل باقي وحدات الفندق واستقباله للحجاج والمعتمرين وتقديم كافة الخدمات لهم.
وأضاف: نعمل للحفاظ على مكانة الفندق وتاريخه ضمن منظومة السياحة الدينية التي تدعمها رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وهدفنا تقديم خدمات الضيافة ضمن أعلى المستويات، لنحقق تجربة سياحية دينية متكاملة للزوار والمعتمرين.
يُعد فندق زمزم بولمان مكة أحد الفنادق الهامة من فئة "5 نجوم" المطلة على المسجد الحرام والذي يشتمل على 1315 غرفة وجناحاً فندقياً تقع في 33 طابقاً سكنياً، والواقع في مشروع أبراج الساعة بوقف الملك عبدالعزيز الذي يُعد معلماً معمارياً ذا تصميم هندسي فريد، وهو واحد من أضخم المباني في العالم، ويبعد بِضع خطوا ت عن أبواب الحرم المكي الشريف.
فندق زمزم بولمان مكة يرحب بالزوار والمعتمرين والسياح، ويقدم لهم تجربة إقامة استثنائية، حيث توفر إطلالات جزئية على الكعبة المشرفة والمسجد الحرام، كما ويحوي الفندق عدة مرافق تناسب احتياجات النزلاء، منها مجموعة المطاعم العالمية والشرقية.
ويبعد فندق زمزم بولمان مكة دقائق قليلة عن أهم المعالم السياحية الدينية في مكة المكرمة مثل غار حراء بجبل النور، وغار ثور ومشعر.