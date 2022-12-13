فندق زمزم بولمان مكة على موعد مع الفخامة والروحانية بحلته الجديدة

وقال سامر خير المدير العام الإقليمي لفندقي زمزم بولمان مكة والمدينة: إن ضيوف الرحمن على موعد مع الطابع الكلاسيكي الأنيق من خلال تجديد غرف وأجنحة ومرافق الفندق، لنقدم لهم تجربة إقامة مثالية، وسط أجواء من الروحانية والأصالة.

وأضاف: إن فندق زمزم بولمان مكة يعد واحداً من أهم الفنادق في المملكة العربية السعودية، وفي مكة المكرمة على وجه التحديد، وهو باكورة فنادق مشروع أبراج الساعة.