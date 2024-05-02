للسنة الـ 20 على التوالي.. أمير جازان يشارك أهالي فرسان "صيد سمك الحريد"

وعقب وصوله المقر المعد للصيد أعطى إشارة البدء للمشاركين في صيد سمك الحريد, حيث انطلق المتسابقون تجاه الممر المائي بالخليج الذي يمر به الحريد كل عام، بعد أن تم وضع بعض الأشجار من شجر "الكسب", إضافة إلى الحواجز التي يضعها الصيادون لمنع عبور السمك لذلك الممر الضحل لتبدأ بعد ذلك عمليات الصيد من قِبل المتسابقين في محاولة للحصول على أكبر قدر من تلك الأسماك في تقليد عرفه أهالي الجزيرة منذ مئات السنين.