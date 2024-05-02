للسنة الـ 20 على التوالي.. أمير جازان يشارك أهالي فرسان "صيد سمك الحريد"

شارك الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بحضور الأمير فيصل بن محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، اليوم، أهالي محافظة جزر فرسان، فعاليّات صيد سمك الحريد المقامة ضمن المهرجان السنوي الـ 20 لصيد الحريد في خليج الحصيص.
وعقب وصوله المقر المعد للصيد أعطى إشارة البدء للمشاركين في صيد سمك الحريد, حيث انطلق المتسابقون تجاه الممر المائي بالخليج الذي يمر به الحريد كل عام، بعد أن تم وضع بعض الأشجار من شجر "الكسب", إضافة إلى الحواجز التي يضعها الصيادون لمنع عبور السمك لذلك الممر الضحل لتبدأ بعد ذلك عمليات الصيد من قِبل المتسابقين في محاولة للحصول على أكبر قدر من تلك الأسماك في تقليد عرفه أهالي الجزيرة منذ مئات السنين.
وفي ختام الفعاليّات، أعلن الأمير محمد بن ناصر، نجاح المهرجان, معربًا عن سعادته بزيارة المحافظة ومشاركة أهالي فرسان احتفالاتهم بمهرجان الحريد للعام الحالي.