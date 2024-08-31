"العقيل": "الرياح الهابطة" لا تختلف خطورة عن كميات هطول الأمطار

يشار إلى أن الباحث في الطقس، العضو المؤسس بلجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ أوضح في وقت سابق أن ما حدث أمس الجمعة من سيول في المدينة المنورة، كان متوقعًا، وله أسباب عدة.