"العقيل": "الرياح الهابطة" لا تختلف خطورة عن كميات هطول الأمطار

أوضح محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أن "الرياح الهابطة" لا تختلف خطورةً عن كميات هطول الأمطار؛ مما يؤدي إلى تكون حالة جوية عنيفة عند اجتماعهما.
وقال: المتوقع أن تكون كمية الأمطار بالشكل الغزير مستمرة على المدينة المنورة، والسرعة بمعدل 100 كم/ ساعة، أدت إلى تحريك بعض الأشياء غير الثابتة وتطايرها في الهواء.
وأصدر "الأرصاد" تنبيهًا باللون الأحمر بخصوص منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بشأن الأمطار والرياح شديدة السرعة.
يشار إلى أن الباحث في الطقس، العضو المؤسس بلجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ أوضح في وقت سابق أن ما حدث أمس الجمعة من سيول في المدينة المنورة، كان متوقعًا، وله أسباب عدة.
وأرفق "الحصيني" مقطعي فيديو عبر حسابه على منصة "إكس"، وأشار إلى 3 أسباب للسيول؛ منها: "توالي الأمطار عليها -المدينة- وما حولها منذ أيام؛ مما عمل على تشبُّع الرطوبة في الأجواء، والرطوبة هي مادة السحاب- بتدبير من الله".